В Запорожье две ракеты попали в многоэтажный жилой дом

Украинские СМИ и Telegram-каналы также публикуют фото и видео, на которых запечатлены последствия обстрела. Судя по этим материалам, после попадания одной из ракет в девятиэтажке начался пожар, разрушены несколько квартир. Вторая ракета, пишут местные Telegram-каналы, застряла в крыше дома и не взорвалась.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором запечатлен момент попадания ракеты в жилой дом. "Страна-террорист стремится уничтожить наши города, наше государство, наших людей. Это не должно стать "просто обычным днем" в Украине, где-либо еще в Европе или мире. Надо больше единства и решительности мира, чтобы скорее победить русский террор и защитить жизни", — написал Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский также опубликовал видео с моментом попадания ракеты в жилой дом в Запорожье.https://t.co/7kky1y9JpI pic.twitter.com/nMMrm302ya — Новая газета Европа (@novayagazeta_eu) March 22, 2023

Владимир Рогов, представитель оккупационной администрации Запорожской области (Россия захватила примерно половину региона, его административный центр контролирует Украина) обвинил в произошедшем ВСУ — по его мнению, ракеты попали в жилой дом из-за работы ПВО.

В ночь со 2 на 3 марта в результате российского ракетного удара по жилому пятиэтажному дому в Запорожье погибли 13 человек, в том числе 8-месячный ребенок.