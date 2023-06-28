В Закарпатье мужчина продавал младенцев на органы в Европу

На днях журналист Виталий Глагола сообщил, что в Закарпатье задержали мужчину, который продавал на органы в Европу детей в возрасте 1-2 лет. Утверждалось, что до задержания злоумышленник уже успел реализовать по меньшей мере три таких "продажи" детей.

Задержали мужчину при попытке вывезти ребенка за границу. Все произошло благодаря обращению мамы ребенка, у которой злоумышленник хотел купить малыша.