В Южной Корее запретят есть и продавать собачье мясо

По словам главы партии Ю Ый Дона, пришло время южнокорейскому обществу положить конец потреблению собачьего мяса, учитывая растущую популяцию домашних животных, повышенную осведомленность и международное присутствие страны.
Сейчас в Южной Корее немного ресторанов, специализирующихся на подаче блюд из мяса собак, и посещают их в основном пожилые люди.
Предполагается, что забой и продажа собачьего мяса будут полностью запрещены с 2027 года. Также закон потребует от собачьих ферм, скотобоен, торговцев и ресторанов представить план поэтапного отказа от собачьего мяса местным властям. При условии предоставления такого плана бизнесу будет оказана поддержка.
За принятие закона выступает и Демократическая партия - вторая крупнейшая партия Южной Кореи, которая сейчас находится в оппозиции. Еще в сентябре ее представители говорили, что одобряют запрет.
Последние опросы показывают, что жители Южной Кореи поддерживают запрет на употребление собачьего мяса. 86% людей заявили, что не планируют его употреблять в будущем.
В то время как южнокорейцы отказываются от употребления собачьего мяса, в Северной Корее его потребление растет. В Северной Корее не хватает продовольствия, население голодает, а элита страны потребляет все больше собачьего мяса.