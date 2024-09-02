В Южной Корее начали расследование в отношении Telegram

28 августа издание Politico сообщило, что брат основателя мессенджера Николай Дуров был вместе с ним объявлен в розыск во Франции еще 25 марта 2024 года по делу о соучастии в хранении или распространении детской порнографии. Ордера на розыск Дуровых были выданы после того, как Telegram не ответил на запрос французских властей о личности человека, который подозревается в создании детской порнографии, пишет издание. При этом, как отмечает Politico, нет никаких указаний на то, что кто-либо из братьев Дуровых был напрямую вовлечен в незаконные действия.