В Японии заявили о самоликвидации "дельта"-штамма коронавируса

По словам ученого, «дельта»-штамм накопил слишком много мутаций в белке, отвечающем за защиту РНК от разрушений, и запустил механизм естественного самоуничтожения.

Инуэ отметил, что «дельта»-штамм в Японии был очень распространен и не допускал других штаммов. «Но по мере того, как мутации накапливались, он, в конечном итоге, „сломался“ и больше не смог копировать себя», — объяснил ученый.

В Японии на протяжении трех месяцев регистрировались антирекорды по суточной заболеваемости COVID-19, около 26 тысяч случаев. В настоящее время в стране выявляют не более 200 случаев в сутки.

По данным ВОЗ, в Японии с начала пандемии коронавирусом заразились 1 726 063 человека, всего скончались 18 342 заболевших.