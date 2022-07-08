В Японии стреляли в бывшего премьера Синдзо Абе. Японские СМИ сообщают, что он скончался

Примерно за полтора часа до сообщения о его смерти младший брат Абе сообщил, что бывшему премьер-министру Японии делали переливание крови и боролись за его жизнь.

Как сообщили местный телеканал NHK и агентство Киодо Цусин, некий мужчина дважды выстрелил в спину Абе из ружья, когда тот выступал с речью в городе Нара.

Японские чиновники подтвердили, что Абе получил огнестрельные ранения в шею и грудь, вызвавшие сильное внутреннее кровотечение.

Нынешний премьер-министр Фумио Кисида прервал деловую поездку и велел всем министрам прибыть в Токио. "В настоящее время врачи делают все, что в их силах. Я надеюсь и молюсь, чтобы бывший премьер-министр Абэ пережил это", - сказал Кисида.

Абе доставили в больницу, после этого сообщалось, что у него - "остановка сердечно-легочной системы". Как передавал корреспондент Би-би-си в Токио Руперт Уингфилд-Хейз, это может означать, что он мертв, но это пока не подтверждено. Агентство Франс-пресс поясняет, что термином "остановка сердечно-легочной системы" японцы обозначают клиническую смерть.

Подозреваемый в нападении 41-летний Ямагами Тецуя был задержан полицией на месте происшествия, у него изъято оружие. Сопротивления он не оказывал.

67-летний Синдзо Абе ушел в отставку с поста премьера в 2020 году, но оставался влиятельной фигурой в правящей Либерально-демократической партии Японии.

Дважды премьер

"Это огромный шок для жителей Японии, страны, где владение огнестрельным оружием жестко ограничено, а насилия в политике нет почти совсем", - поясняет корреспондент Би-би-си в Токио.

"Он выступал с речью, и сзади подошел человек. Первый выстрел прозвучал так, что это было похоже на игрушечный пистолет. Он не упал, только был громкий звук. Второй выстрел было лучше видно, видно было вспышку и дым", - цитирует агентство Франс-пресс собеседницу японской телекомпании NHK.

Синдзо Абе выступал на митинге возле вокзала Нары с речью в поддержку кандидата от его партии на предстоящих в воскресенье выборах верхней палаты парламента Японии.

Министр обороны страны Нобуо Киси назвал нападение на бывшего премьер-министра непростительным, какими бы ни были мотивы стрелявшего. Генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно сказал, что "это совершенно неприемлемый варварский акт".

Абе был премьер-министром два раза и в итоге занимал этот пост дольше всех других японских руководителей правительства.

В 2020 году он ушел в отставку, сославшись на проблемы со здоровьем, но, как отмечает агентство Рейтер, сохранял влияние в правящей Либерально-демократической партии и контролирует одну из главных фракций в партии.

Нынешний премьер Фумио Кисида - протеже Абе.

Синдзо Абе, сын бывшего министра иностранных дел и двоюродный внук бывшего премьер-министра, в первый раз возглавил правительство в 2006 году и на тот момент стал самым молодым премьером в послевоенной истории Японии.

Тот первый год Абе-премьера оказался полным скандалов и политических проблем у его партии, и через год он ушел в отставку.

В следующий раз Синдзо Абе стал главой правительства в 2012 году и оставался на этом посту до 2020 года.