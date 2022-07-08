В Японии стреляли в бывшего премьера Синдзо Абе. Он, возможно, убит

Секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно подтвердил журналистам, что в Абе стреляли, но сказал, что о состоянии бывшего премьера пока ничего не известно.

Как сообщили местный телеканал NHK и агентство Киодо Цусин, некий мужчина дважды выстрелил в спину Абе из ружья, когда тот выступал с речью в городе Нара.

"Абе доставили в больницу, но, по последним сведениям, у него - "остановка сердечно-легочной системы". Это может означать, что он мертв, но это пока не подтверждено", - передает корреспондент Би-би-си в Токио Руперт Уингфилд-Хейз.

Агентство Франс-пресс поясняет, что термином "остановка сердечно-легочной системы" японцы обозначают клиническую смерть.

Стрелявший, мужчина примерно 40 лет, задержан, он не оказал споротивления.

67-летний Синдзо Абе ушел в отставку с поста премьера в 2020 году, но оставался влиятельной фигурой в правящей Либерально-демократической партии Японии.

"Это огромный шок для жителей Японии, страны, где владение огнестрельным оружием жестко ограничено, а насилия в политике нет почти совсем", - поясняет корреспондент Би-би-си в Токио.

"Он выступал с речью, и сзади подошел человек. Первый выстрел прозвучал как понарошку. Он не упал, только был громкий звук. Второй выстрел было лучше видно, видно было вспышку и дым", - цитирует агентство Франс-пресс собеседницу японской телекомпании NHK.

Синдзо Абе выступал на митинге возле вокзала Нары с речью в поддержку кандидата от его партии на предстоящих в воскресенье выборах верхней палаты парламента Японии.

Абе был премьер-министром два раза и в итоге занимал этот пост дольше всех других японских премьеров.

В 2020 году он ушел в отставку, сославшись на проблемы со здоровьем, но, как отмечает агентство Рейтер, сохранял влияние в правящей Либерально-демократической партии и контролирует одну из главных фракций в партии.

Нынешний премьер Фумио Кисида - протеже Абе.

Синдзо Абе, сын бывшего министра иностранных дел и двоюродный внук бывшего премьер-министра, в первый раз возглавил правительство в 2006 году и на тот момент стал самым молодым премьером в послевоенной истории Японии.

Тот первый год Абе-премьера оказался полным скандалов и политических проблем у его партии, и через год он ушел в отставку.

В следующий раз Синдзо Абе стал главой правительства в 2012 году и оставался на этом посту до 2020 года.