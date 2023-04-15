Во время инцидента глава правительства разговаривал с кандидатом от правящей Либерально-демократической партии на дополнительных выборах в нижнюю палату парламента. Кисида был эвакуирован и доставлен в полицейское управление Вакаямы, ему ничего не угрожает. После броска нападавший был задержан сотрудниками службы безопасности еще до того момента, как прогремел взрыв.

Кисида извинился перед собравшимися

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. На мероприятие с Кисидой собрались несколько сот человек. Через некоторое время после инцидента Фумио Кисида покинул полицейское управление, чтобы выступить с запланированной речью. Он принес извинения местным жителям за беспокойство, вызванное взрывом. "Произошедшее доставило вам много беспокойства и неудобств, я прошу у вас прощения", - цитирует премьера агентство Kyodo.

В июле 2022 года бывший военный моряк Тэцуя Ямагами выстрелом в спину убил экс-премьера Японии Синдзо Абэ, выступавшего на предвыборном митинге на одной из улиц Нары на юго-западе главного японского острова Хонсю. Он использовал многоствольное стрелковое устройство, которое сам изготовил и тщательно испытал. Стрелявший был схвачен и арестован охраной убитого политика на месте преступления.

После этого в Японии были усилены меры безопасности. В мае в Хиросиме запланирована встреча глав государств и правительств стран "большой семерки" (G7).