В Японии из-за мощного оползня около 20 человек числятся пропавшими без вести

В результате мощного оползня в японском Атами (префектура Сидзуока) порядка 20 человек числятся пропавшими без вести. Об этом в субботу, 3 июля, сообщила крупнейшая телерадиовещательная корпорация Японии - NHK.

На поступивших с места событий телевизионных кадрах видно, как потоки грунта и пород сметают здания и погребают под собой отдельные строения.

Без электричества остались свыше 2800 домов

По словам свидетеля произошедшего, служителя одного из местных храмов, "спасатели призывали людей эвакуироваться". Когда он вернулся, "дома и машины перед храмом исчезли", цитирует очевидца агентство AFP.

Оползень произошел примерно в 10.30 по местному времени (04.30 мск). По данным японской энергетической компании Tokyo Electric Power (TEPCO), более 2800 домов остались без электричества.

Премьер Японии проведет встречу с министрами

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга до конца дня проведет встречу с членами кабмина, в ходе которой обсудит последствия стихийного бедствия и стратегии их преодоления.

Как уточняют метеорологи, за 48 часов до происшествия в Атами выпало 313 мм осадков, тогда как стандартная июльская норма составляет 242,5 мм.

В Японии - сезон дождей

В настоящее время в Японии - сезон дождей. В соседней с Токио префектуре - Канагава около 200 тысяч человек получили рекомендации эвакуироваться из-за опасности подтоплений и оползней.

Атами - приморский курортный город примерно в 100 км к юго-западу от Токио. Он популярен у туристов из-за горячих источников и буддийского храма.