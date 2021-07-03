В Японии из-за мощного оползня около 20 человек числятся пропавшими без вести

В результате мощного оползня в японском Атами (префектура Сидзуока) порядка 20 человек числятся пропавшими без вести. Об этом в субботу, 3 июля, сообщила крупнейшая телерадиовещательная корпорация Японии - NHK.
На поступивших с места событий телевизионных кадрах видно, как потоки грунта и пород сметают здания и погребают под собой отдельные строения.
Без электричества остались свыше 2800 домов
По словам свидетеля произошедшего, служителя одного из местных храмов, "спасатели призывали людей эвакуироваться". Когда он вернулся, "дома и машины перед храмом исчезли", цитирует очевидца агентство AFP.
Оползень произошел примерно в 10.30 по местному времени (04.30 мск). По данным японской энергетической компании Tokyo Electric Power (TEPCO), более 2800 домов остались без электричества.
Премьер Японии проведет встречу с министрами
Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга до конца дня проведет встречу с членами кабмина, в ходе которой обсудит последствия стихийного бедствия и стратегии их преодоления.
Как уточняют метеорологи, за 48 часов до происшествия в Атами выпало 313 мм осадков, тогда как стандартная июльская норма составляет 242,5 мм.
В Японии - сезон дождей
В настоящее время в Японии - сезон дождей. В соседней с Токио префектуре - Канагава около 200 тысяч человек получили рекомендации эвакуироваться из-за опасности подтоплений и оползней.
Атами - приморский курортный город примерно в 100 км к юго-западу от Токио. Он популярен у туристов из-за горячих источников и буддийского храма.
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