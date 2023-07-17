В Японии дельфины опять напали на людей. Почему это происходит?

60-летний мужчина получил переломы ребер и укусы рук, дельфин протаранил его в нескольких метрах от берега.

Другой, 40-летний, мужчина, плававший рядом с берегом, был искусан дельфином.

Еще два человека пострадали от нападения дельфинов позже в тот же день.

Это не первый такой случай. По данным местной полиции, в этом году в Фукуи зарегистрировано уже шесть таких нападений.

На пляже даже были установлены знаки, предупреждавшие пловцов о том, что приближаться к дельфинам и прикасаться к ним опасно.

Хотя дельфины обычно не агрессивны по отношению к людям, их враждебность по отношению к пловцам не является чем-то совсем необычным.

Ученые предположили, что дельфины-афалины очень нервничают, когда рядом с ними плавают люди, поскольку это нарушает поведенческие привычки диких животных.

В Ирландии в 2013 году в течение десяти дней две женщины пострадали от нападения одного и того же дельфина, у одной из них было сломано ребро.