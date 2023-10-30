В Ялте продали национализированную квартиру Елены Зеленской

Квартиру выставили на аукцион по продаже национализированного имущества. Недвижимость ушла за 44,3 миллиона рублей при первоначальной цене 24,6 миллиона рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ГИС «Торги».

К аукциону допустили двух участниц, победила Ольга Липовецкая, предложившая почти на 20 миллионов больше первоначальной цены. Как пишет Mash, Липовецкая — гендиректор нескольких ООО.

Квартира площадью 119,5 квадратных метра расположена в пентхаусе жилого комплекса «Император» в ялтинском поселке Ливадия. Квартира находится на пятом этаже, с ее балкона открывается вид на Черное море и Ливадийский дворец с прилегающим садом, пишет ТАСС.

Как сообщало агентство Reuters, Елена Зеленская купила квартиру в апреле 2013 года, заплатив за нее почти 164 тысячи долларов. Супруга президента Украины указывала ее в своей декларации за 2018 год. Власти аннексированного РФ Крыма национализировали квартиру Зеленского в мае.