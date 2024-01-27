В Якутии четвертый день блокируют WhatsApp и Telegram

В Якутии четвертый день продолжается блокировка WhatsApp и Telegram, пишут онлайн-издания Sakhaday и 7x7 в субботу, 27 января. В некоторых районах Якутска отсутствует сотовая связь, а в ряде магазинов и автобусов не принимают банковские карты, уточняет 7x7. По сведениям издания, в мессенджеры можно зайти через VPN.

Депутат Госдумы РФ Сардана Авксентьева также обратила внимание на ограничение доступа к сервисам в регионе. Она заявила о подготовке запросов в Роскомнадзор и Минцифры с просьбой разъяснить ситуацию. "Оставлять людей без мобильного интернета в Якутии, где много отдаленных территорий и вотсап - доступный способ общения с родными - хорошее ли это решение?" - написала парламентарий вTelegram-канале.