В ВСУ заявили о тактическом успехе России в боях за Волчанск

По информации Генштаба ВСУ, российские силы имеют тактический успех в боях за пограничный город Волчанск на Харьковском направлении. "Враг задействовал значительные силы для ведения наступления на город в составе до пяти батальонов и не считается с потерями", - заявил украинский Генштаб в ночь на понедельник, 13 мая. По его данным, только на этом направлении за последние сутки было убито более 100 российских военнослужащих.