В ВСУ заявили о начале наступления в Херсонской области

"ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины, в том числе и на Херсонщине", — сказала Гуменюк (цитата по "Стране.ua").

Оперативная группировка войск "Каховка" утверждает, что в ходе боев от своих позиций отошли 109-й полк самопровозглашенной ДНР, а также российские десантники. Группировка войск представила видео, где, предположительно, российский военный или боец ДНР говорит, что 29 августа украинские войска "прорвали первую линию обороны". Подлинность видео не подтверждена.

О прорыве первой линии обороны также сообщили источники "Украинской правды" и "Громадське". Независимого подтверждения этой информации нет.

Российское государственное агентство ТАСС сообщило, что оккупационные власти Херсонской области отрицают "слухи о наступлении ВСУ на Херсон".

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.