В ВСУ подтвердили удар по полигону войск России в Херсонской области

По словам представителя Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк, на полигоне проходили учения штурмовые группы, которые должны были участвовать в наступлении на село Крынки на левом берегу Днепра, где расположен плацдарм украинской армии. В результате удара, по словам Гуменюк, погибли не менее 60 российских военнослужащих.

В условиях активных боевых действий независимо проверить утверждения сторон не представляется возможным. Об ударе по полигону и больших потерях, однако, накануне сообщили и украинский OSINT-проект DeepState, и российские провоенные блогеры. Было опубликовано также видео предполагаемого удара, вернее, трёх ударов, нанесённых, очевидно, с небольшими временными промежутками.