В ВОЗ сообщили о приостановке одобрения "Спутника V"

Как пишет портал телеканала "Дождь", РАНО — интернациональное агентство здравоохранения в Северной и Южной Америке. Оно выступает как региональное отделение ВОЗ.
По его словам, процесс одобрения "Спутника" для экстренного применения приостановлен из-за того, что во время инспекции одной из фабрик, которая "составляет часть производства" вакцины, "не было обнаружено", что она соответствует "надлежащим практикам производства".
"Должны быть приняты меры, проведены необходимые изменения и запрошена новая инспекция… Процесс приостановлен до того, как это произойдет", — сказал Барбоса.
В июне ВОЗ опубликовала отчет по итогам проверки четырех российских предприятий, на которых производится "Спутник V". Претензии у организации возникли к производству "Фармстандарт-УфаВИТА" в Уфе. У ВОЗ возникли вопросы к целостности результатов микробиологического и экологического мониторинга во время производства и проверки качества, а также контроля за асептической эксплуатацией и наполнением вакцин.
В организации выразили обеспокоенность идентификацией и отслеживанием истории партий произведенной вакцины. Кроме того, претензии ВОЗ вызвали вопросы обеспечения стерильности производства.
В Минпроторге заявили, что еще до публикации ВОЗ начали проверку уфимской площадки. Там пообещали устранить замечания.
Reuters в июле писал, что задержка одобрения "Спутника V" в Европе связана с тем, что ее разработчики не предоставили Европейскому агентству по лекарственным средствам (EMA) данные, которые считаются стандартными требованиями к процессу утверждения лекарств в ЕС.
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