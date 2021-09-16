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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила рассмотрение вопроса одобрения российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщил замглавы Панамериканской организации здравоохранения (РАНО) доктор Жарбас Барбоса, передает РИА Новости.
В ВОЗ сообщили о приостановке одобрения "Спутника V"
© AFP / Scanpix

Как пишет портал телеканала "Дождь", РАНО — интернациональное агентство здравоохранения в Северной и Южной Америке. Оно выступает как региональное отделение ВОЗ.

По его словам, процесс одобрения "Спутника" для экстренного применения приостановлен из-за того, что во время инспекции одной из фабрик, которая "составляет часть производства" вакцины, "не было обнаружено", что она соответствует "надлежащим практикам производства".

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"Должны быть приняты меры, проведены необходимые изменения и запрошена новая инспекция… Процесс приостановлен до того, как это произойдет", — сказал Барбоса.

В июне ВОЗ опубликовала отчет по итогам проверки четырех российских предприятий, на которых производится "Спутник V". Претензии у организации возникли к производству "Фармстандарт-УфаВИТА" в Уфе. У ВОЗ возникли вопросы к целостности результатов микробиологического и экологического мониторинга во время производства и проверки качества, а также контроля за асептической эксплуатацией и наполнением вакцин.

В организации выразили обеспокоенность идентификацией и отслеживанием истории партий произведенной вакцины. Кроме того, претензии ВОЗ вызвали вопросы обеспечения стерильности производства.

В Минпроторге заявили, что еще до публикации ВОЗ начали проверку уфимской площадки. Там пообещали устранить замечания.

Reuters в июле писал, что задержка одобрения "Спутника V" в Европе связана с тем, что ее разработчики не предоставили Европейскому агентству по лекарственным средствам (EMA) данные, которые считаются стандартными требованиями к процессу утверждения лекарств в ЕС.

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