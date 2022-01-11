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Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове предположила, что предполагаемый гибрид штаммов коронавируса "дельта" и "омикрон" мог возникнуть в результате лабораторной ошибки, передает ТАСС.
Koronaviruso testas
Koronaviruso testas
© Reuters / Scanpix

"Штамм "дельтакрон" с высокой вероятностью был образован при загрязнении в процессе секвенирования", — написала Керкхове в понедельник в своем аккаунте в Twitter. Ранее она заявляла, что по мере того, как "все большее число людей контактирует друг с другом, не пользуясь социальными и здравоохранительными [ограничительными] мерами, а также на фоне распространения гриппа и коронавируса, будет наблюдаться возникновение коинфекций".

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Эксперт попросила не применять такие термины, как "дельтакрон", "флурона" или "флуроне", для обозначения одновременной циркуляции разных вирусов, так как, по ее словам, они подразумевают "объединение вирусов или штаммов, а этого не происходит". Керкхове рекомендовала вакцинироваться от коронавируса и от гриппа, соблюдать дистанцирование, носить маски, избегать скопления людей и регулярно проветривать помещения.

В субботу заведующий Лабораторией биотехнологии и молекулярной вирусологии Кипрского университета Леонтиос Кострикис сообщил, что возглавляемая им научная группа обнаружила на острове новый вариант коронавируса, являющийся гибридом штаммов "дельта" и "омикрон". Исследователи дали новому штамму название "дельтакрон".

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