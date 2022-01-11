"Штамм "дельтакрон" с высокой вероятностью был образован при загрязнении в процессе секвенирования", — написала Керкхове в понедельник в своем аккаунте в Twitter. Ранее она заявляла, что по мере того, как "все большее число людей контактирует друг с другом, не пользуясь социальными и здравоохранительными [ограничительными] мерами, а также на фоне распространения гриппа и коронавируса, будет наблюдаться возникновение коинфекций".
Эксперт попросила не применять такие термины, как "дельтакрон", "флурона" или "флуроне", для обозначения одновременной циркуляции разных вирусов, так как, по ее словам, они подразумевают "объединение вирусов или штаммов, а этого не происходит". Керкхове рекомендовала вакцинироваться от коронавируса и от гриппа, соблюдать дистанцирование, носить маски, избегать скопления людей и регулярно проветривать помещения.
В субботу заведующий Лабораторией биотехнологии и молекулярной вирусологии Кипрского университета Леонтиос Кострикис сообщил, что возглавляемая им научная группа обнаружила на острове новый вариант коронавируса, являющийся гибридом штаммов "дельта" и "омикрон". Исследователи дали новому штамму название "дельтакрон".
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Премьер-министр: из-за большого числа новых случаев решено в корне менять политику управления пандемией (6)
Из-за большого числа новых случаев коронавируса было...
Уровень жизни в Литве быстро поднимается до европейского: прогресс обусловят 4 фактора (50)
Экономическая деятельность и благосостояние в Литве в...
Вице-министр рассказала о переменах в вопросах тестирования, изоляции и масок
В Литве распространяется штамм "омикрон", поэтому...
Профессор рассказал, когда будет пик распространения "омикрона" в Литве может быть по 5000-9000 случаев в сутки (3)
В Литве и во всей Европе быстро распространяется штамм...
Тайвань предлагает создать кредитный фонд в 1 млрд долларов на совместные проекты с Литвой (5)
Тайвань в ближайшее время предложит создать кредитный...