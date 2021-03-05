В ВОЗ допустили победу над пандемией в начале 2022 года

"Через год мы будем знать намного больше. Поэтому я исхожу из того, что пандемия пройдет к началу 2022 года. Это не значит, что вирус пройдет. Но, надеюсь, что ограничительных действий больше не потребуется", - сказал он в интервью немецкому изданию Welt.
По его мнению, в 2020 году про заболевание еще было известно очень мало, а в 2021 году пандемия продолжится.
Клюге считает, что жителям стран Европы пока рано расслабляться, учитывая, что вакцины уже есть, но кампании по вакцинации пока идут медленно, и указал на опасность распространившегося "британского" штамма коронавируса, который является более заразным.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Депутат: не обязательно Пасха в Литве будет проходить в удаленном формате (10)
До Пасхи в Литве остался месяц. Возможно ли, что ее...
Экс-президент Литвы: процесс вакцинации в стране неконтролируемый (23)
Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте...
"Cкорее рак на горе свистнет": Литва не будет рассматривать требование Беларуси выдать Тихановскую (265)
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис...
Советник премьер-министра Литвы: надеемся, что летом можно будет вернуться к нормальной жизни (37)
Карантин в Литве был ужесточен 16 декабря 2020 года,...
Реакция жителей на запрет курения на балконах: лучше бы они по-прежнему курили там (52)
В законе появились нелогичные моменты: курить на своем...