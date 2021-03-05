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Руководитель регионального европейского бюро Всемирной организации здравоохранения ВОЗ Ханс Клюге полагает, что мировую пандемию коронавируса удастся преодолеть к началу 2022 года.
В ВОЗ допустили победу над пандемией в начале 2022 года
© AFP / Scanpix

"Через год мы будем знать намного больше. Поэтому я исхожу из того, что пандемия пройдет к началу 2022 года. Это не значит, что вирус пройдет. Но, надеюсь, что ограничительных действий больше не потребуется", - сказал он в интервью немецкому изданию Welt.

По его мнению, в 2020 году про заболевание еще было известно очень мало, а в 2021 году пандемия продолжится.

Клюге считает, что жителям стран Европы пока рано расслабляться, учитывая, что вакцины уже есть, но кампании по вакцинации пока идут медленно, и указал на опасность распространившегося "британского" штамма коронавируса, который является более заразным.

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