В воскресенье в Латвии - 772 новых случая Covid-19, умерли 16 человек

Умершие входили в возрастные группы: 40-49 лет (один человек), 50-59 лет (четыре человека), 60-69 лет (три человека), 70-79 лет (два человека), 80-89 лет (шесть человек). Среди скончавшихся не были привиты 13 человек, а трое были вакцинированы.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости уменьшился с 1770,7 до 1742,6 случая на 100 000 жителей.

Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 - 510 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, а 262 были вакцинированы.

Накануне в Латвии проведено 6892 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 11,2%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 219 911 человек, 3266 человек с этим заболеванием умерли.