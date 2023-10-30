В Волновахе в Донецкой области убиты девять человек, в том числе дети

Следственный комитет России накануне сообщил о возбуждении уголовного дела по статье об убийстве двух и более лиц. В сообщении говорилось, что тела убитых были обнаружены в частном доме, который принадлежал погибшей семье, с огнестрельными ранениями.

Телеграм-канал "Астра", ссылаясь на местных жителей, соседей и родственников убитых, утверждает, что убийство совершил российский военный. По версии собеседников канала, убийство произошло 27 октября в частном жилом доме на улице Донецкой. Дом принадлежал семье - мужу и жене, у них было двое детей, девочка-школьница и 4-хлетний мальчик. Все они, как утверждается, были убиты, как и ещё пять человек, которые находились в доме. Утверждается, что это были гости, которые праздновали день рождения.