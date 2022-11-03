В Витебске задержали двух граждан Латвии. Их подозревают в телефонном мошенничестве

Вечером 31 октября и днем 1 ноября в милицию обратились несколько пенсионеров Витебска в возрасте от 73 до 87 лет. Они рассказали, что стали жертвами телефонных мошенников. Всем им поступили звонки от якобы родственников попавших в ДТП и нуждающихся в финансовой помощи. Пожилые люди передали более 20 тысяч рублей.
В милиции заявили, что установили личность курьера, который забирал сбережения у пенсионеров.
«Мошенником оказался 34-летний житель Риги. Ранее мужчина уже имел проблемы с законом у себя на родине. Подозреваемый был задержан во время визита на очередной адрес, где должен был забрать деньги. Более того, вскоре оперативники вышли на еще одного сотрудника криминального колл-центра. Он также прибыл в Беларусь из Латвии и следил за работой курьера. 22-летний житель Даугавпилсского района также был задержан», — рассказали в правоохранительных органах Беларуси.
В отношении обоих мужчин возбуждено уголовное дело за мошенничество.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Махинации с номерными знаками авто: из-за невнимательности Regitra перекупщики продают "товар" втридорога
Многие водители хотят установить на свои автомобили...
Политолог: война в Украине разрушает сложившуюся систему безопасности всего мира при жёстком ответе Запада Россия меняет риторику и поведение
В понедельник в Сейме прошла дискуссия “Rethinking Russia”,...
Премьер о конфликте Поцюса и Билотайте: кто в действительности в этой ситуации подвергался моббингу?
Комментируя конфликт, возникший неделю назад между...
Эфир Delfi: кризис мигрантов на восточных границах ЕС — преодолен или все впереди?
В 2021 году восточные границы Европейского союза были...
"Косвенный участник войны:" глава Минобороны Литвы призывает изолировать Иран из-за помощи России в атаках на Украину
Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас призывает...