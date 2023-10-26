В Верховной раде допускают усиление мобилизации

 
bbcrussian.com
ФОТО: AFP / Scanpix
Уже подготовлен законопроект, согласно которому работа на оборонку будет приравнена к мобилизации, сказал Рахманин. Это коснется тех, кто непригоден или частично пригоден к военной службе.

«Сейчас понадобится дополнительная потребность в ресурсах — и из-за потерь личного состава, погибших и раненых в ходе боевых действий, и из-за необходимости сформировать новые соединения, бригады», — заявил член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин в интервью «Украинской правде».

По его словам, украинские власти планируют мобилизовывать граждан не только на службу в ВСУ, но и на работу на предприятиях военно-промышленного комплекса.

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