В Верховной раде допускают усиление мобилизации

«Сейчас понадобится дополнительная потребность в ресурсах — и из-за потерь личного состава, погибших и раненых в ходе боевых действий, и из-за необходимости сформировать новые соединения, бригады», — заявил член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин в интервью «Украинской правде».
По его словам, украинские власти планируют мобилизовывать граждан не только на службу в ВСУ, но и на работу на предприятиях военно-промышленного комплекса.
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