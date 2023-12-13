В Венгрии принят резонансный закон "о защите суверенитета"

Глава правительства настаивает, что принимаемые меры помогут не допустить иностранного вмешательства в политические дела Венгрии.
Но критики внутри страны наряду с западными официальными лицами высказывали опасения, что изменения ограничат инакомыслие, так же как и действующее в России законодательство о так называемых "иностранных агентах".
Венгерский закон предусматривает суровые наказания для партий, получающих зарубежное финансирование на избирательные кампании.
Предусмотрено создание Управления по защите суверенитета - с широкими следственными полномочиями. Это начнёт действовать с 1 февраля, отмечает Венгерская служба RFE/RL.