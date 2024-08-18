В Венесуэле прошли массовые митинги против Николаса Мадуро

В Венесуэле прошли многотысячные акции протеста после спорных президентских выборов. На митинге в столице страны, Каракасе, в субботу, 17 августа, также присутствовала лидер оппозиции Мария Корина Мачадо, которая до этого долгое время скрывалась на территории страны, опасаясь ареста.

Мария Корина Мачадо пообещала собравшимся „до конца“ бороться против нового президентского срока Николаса Мадуро и заявила, что люди „не уйдут с улиц“. Мачадо также призвала венесуэльских силовиков перейти на сторону оппозиции.

Переизбрание Мадуро главой Венесуэлы