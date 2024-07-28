В Венесуэле проходят выборы президента

В Венесуэле началось голосование на выборах президента. В воскресенье, 28 июля, 30 тыс. избирательных участков открылись по всей стране в 6.00 по местному времени (13.00 мск) и закроются в 18.00 (час ночи по Москве). Первые результаты ожидаются уже в ночь на понедельник, 29 июля.
Опросы предсказывают поражение правителю государства Николасу Мадуро, который баллотируется уже на третий шестилетний срок от правящей Единой социалистической партии. При нем экономика Венесуэлы, некогда крупнейшей страны-добытчика нефти в Южной Америке, свалилась в гиперинфляцию, а из страны бежало около семи миллионов человек, то есть примерно каждый четвертый гражданин. Режим Мадуро подавляет оппозицию и гражданское общество с помощью силовых репрессий.
Мадуро, по данным опросов, может рассчитывать на выборах только примерно на 30 процентов голосов, в то время, как его соперник Эдмундо Гонсалес Уррутиа, кандидат от оппозиционного альянса „Единая демократическая платформа“, может получить от 50 до 70 процентов. Однако Мадуро уже пригрозил, что в случае его поражения в стране начнется „кровавая баня“, передает агентство AFP. Уррутиа призвал сторонников не бояться „послания ненависти“. По его словам, эти выборы „несомненно, станут самым важным демократическим выражением народных сил за последние годы“.