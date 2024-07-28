В Венесуэле проходят выборы президента

Мадуро, по данным опросов, может рассчитывать на выборах только примерно на 30 процентов голосов, в то время, как его соперник Эдмундо Гонсалес Уррутиа, кандидат от оппозиционного альянса „Единая демократическая платформа“, может получить от 50 до 70 процентов. Однако Мадуро уже пригрозил, что в случае его поражения в стране начнется „кровавая баня“, передает агентство AFP. Уррутиа призвал сторонников не бояться „послания ненависти“. По его словам, эти выборы „несомненно, станут самым важным демократическим выражением народных сил за последние годы“.