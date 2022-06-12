Канцелярия Гуайдо обвинила в нападении на временного президента вооруженных сторонников "диктатуры" главы Венесуэлы Николаса Мадуро. Автомобиль Гуайдо, покидая место инцидента, подвергся обстрелу, несколько пуль угодили в корпус машины. Согласно сообщениям, среди нападавших была и одна из бывших кандидаток от правящей партии на пост губернатора штата Кохедес.
Госдепартамент США обеспокоен нападением на Гуайдо
Глава Госдепартамента США по делам Западного полушария Брайан Николс заявил, что его ведомство глубоко обеспокоено "неспровоцированным нападением на президента Гуайдо и его коллег", отметив, что в результате этого "ужасающего нападения под угрозой оказались жизни людей".
Хуан Гуайдо в начале 2019 года провозгласил себя временным президентом Венесуэлы и с тех пор пытается свергнуть Мадуро. Сначала он получил широкую поддержку в странах Запада, но в самой Венесуэле ему так и не удалось одержать победу. В последнее время поддержка Гуайдо в Венесуэле заметно ослабла.
Между тем США только на днях вновь подтвердили, что считают Гуайдо демократически избранным председателем парламента и временным президентом Венесуэлы.
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