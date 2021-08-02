В Венеции вступил в силу закон, запрещающий входить в лагуну крупным судам. С воскресенья, 1 августа, большие круизные лайнеры, до пандемии привозившие в город миллионы туристов, больше не могут проходить через канал Джудекка и проплывать перед центральной площадью Венеции Сан-Марко.

Запрет с целью защитить природу и художественную целостность Венеции

Закон, запрещающий крупным судам заходить в Венецию, одобрен кабинетом министров Италии, в середине июля. "Этот шаг необходим для того, чтобы защитить природу, ландшафт, а также художественную и культурную целостность Венеции", - подчеркнул министр инфраструктуры Энрико Джованнини. Глава итальянского Минкульта Дарио Франческини назвал день принятия этого закона историческим.

Запрет распространяется на корабли, которые соответствуют одному из следующих критериев: вместимость более 25 тысяч тонн, длина более 180 метров или высота свыше 35 метров. Закон предусматривает создание фонда для выплаты компенсаций компаниям и их сотрудникам, которые пострадают от ограничений.

Между тем католический патриарх Венеции Франческо Моралья приветствовал вводимый запрет больших судов в венецианской лагуне. Одновременно он выразил тревогу ввиду возможной потери рабочих мест. "Мы здесь говорим о семьях, о заработных платах людей, находящихся в тяжелой ситуации сейчас или в будущем", - заявил он 31 июля газете Vatican News. Патриарх также напомнил, что Венеция пережила два трудных года из-за пандемии и продолжительных периодов высокой воды, от чего пострадал весь город.

ЮНЕСКО могла включить Венецию в "черный список"



По данным СМИ, итальянские власти были вынуждены пойти на такую меру под угрозой исключения города из списка Всемирного наследия. В июне ЮНЕСКО призывала немедленно запретить заход больших круизных лайнеров в лагуну и допускала включение Венеции в так называемый "черный список". В него входят объекты Всемирного наследия, находящиеся под угрозой. 22 июля н сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО было принято решение не включать Венецию в "черный список".

Венеция и венецианская лагуна были внесены в перечень объектов Всемирного наследия в 1987 году. Волны, образуемые круизными лайнерами, наносили ущерб фундаментам зданий и угрожали экологическому равновесию лагуны.