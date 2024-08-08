2024.08.08 11:57

В Вене из-за угрозы теракта отменили концерты Тейлор Свифт

 
Deutsche Welle
Taylor Swift
Taylor Swift
ФОТО: Shutterstock

В Австрии задержаны двое подозреваемых в подготовке теракта на концерте американской певицы Тейлор Свифт. Источники в полиции сообщили о розыске еще трех человек.

В Вене отменены все три концерта американской поп-звезды Тейлор Свифт, сообщил поздно вечером в среду, 7 августа, организатор шоу, компания Barracuda Music. „В связи с подтверждением властей о планируемом теракте на стадионе „Эрнст Хаппель“ у нас нет другого выбора, кроме как отменить три запланированных концерта ради всеобщей безопасности“, - говорится в сообщении.

Ранее в тот же день австрийская полиция заявила о задержании двух подозреваемых в подготовке теракта, которые были произведены в Вене и городе Терниц в федеральной земле Нижняя Австрия. По данным правоохранителей, задержанные имели конкретные планы теракта на массовых мероприятиях в Вене и ее окрестностях. В одной из квартир при обыске были найдены химикалии, состав которых изучается.

Один из задержанных - 19-летний гражданин Австрии - поклялся в верности нынешнему главарю террористической организации „Исламское государство“. О втором задержанном полиция не предоставила никакой информации. По данным газеты Kurier, ему всего 17 лет. Источники в полиции сообщили изданию ORF.at о розыске еще трех подозреваемых.

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