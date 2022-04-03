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В Великобритании 1 и 2 апреля полиция задержала десятки активистов, устроивших блокаду дорог, ведущих к нефтехранилищам в разных частях страны, в том числе графствах Эссекс, Суррей и городе Бирмингеме.
В Великобритании задержаны десятки активистов из-за блокады нефтехранилищ
© Scanpix

Организатором акции выступила группа под названием Just stop oil, добивающаяся от правительства Соединенного Королевства отказа от новых нефтяных и газовых проектов.

По данным британского агентства PA, только в одном графстве Эссекс, расположенном к северо-востоку от Лондона, число задержанных в связи с акциями за два дня составило более 80 человек.

Сторонники Just stop oil совместно с защитниками природы из движения Extinction Rebellion 1 апреля перекрыли подъезды к десяти нефтехранилищам в центральной и южной части Англии. На фоне акций протеста компания ExxonMobil UK, владеющая одной из крупнейших в Великобритании частных сетей подземных нефтепроводов, сообщила в этот день о временном закрытии четырех своих объектов.

Между тем представители Extinction Rebellion заявили о намерении увеличить давление на правительство посредством серии ежедневных протестных акций в Лондоне, первая из которых должна состояться 9 апреля.

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Deutsche Welle

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