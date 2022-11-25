"То, что сейчас наблюдается на рынке яиц, с таким же успехом может быть применено к рынку фруктов, или зерна, или мяса. Не требуется много усилий, чтобы подтолкнуть определенный сектор к краю пропасти. И я думаю, что это то, что мы видим", — заявил профессор продовольственной политики Лондонского городского университета Тим Лэнг.
Что еще известно:
Помимо вспышки птичьего гриппа, к причинам возникновения дефицита куриных яиц относят рост стоимости основных сельскохозяйственных ресурсов — удобрения, зерна и энергоносителей.
Заместитель председателя совета по птицеводству Национального союза фермеров Филл Кроули объяснил, что невозможно нарастить поставки оперативно. "У нас живые животные, создающие натуральный продукт. Курица несет то, что несет курица", — подчеркнул он.
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