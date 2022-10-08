Из-за масштабной забастовки работников железнодорожного транспорта в субботу, 8 октября, по всей Великобритании практически прекратилось движение поездов. Ранее профсоюз RMT призвал жителей королевства в этот день путешествовать на поезде "только в случае крайней необходимости".

По данным агентства AFP, стачку поддержали 40 000 сотрудников железнодорожного транспорта, а по расписанию двигалась лишь пятая часть составов. Бастующие требовали повышения зарплат и улучшения условий труда.

Забастовка 8 октября стала уже третьей за последние полтора месяца. Ее последствия ощутили на себе, кроме прочих, футбольные болельщики, которые в этот день планировали посетить матчи своих команд.

Прошлая забастовка состоялась всего неделю назад - 1 октября. Тогда, по данным агентства AFP, ее поддержали 50 тысяч сотрудников железнодорожных предприятий. В результате в стране были отменены 90 процентов поездов.

Реакция Лиз Трасс на забастовки в Великобритании

Генеральный секретарь RMT Мик Линч призвал правительство Великобритании выступить посредником в рамках тарифного спора, приведшего к забастовке, и выразил уверенность, что его профсоюзу и компаниям-работодателям удастся найти компромисс.

Высокая инфляция и снижение покупательной способности у населения за последние месяцы приводили в Соединенном Королевстве к забастовкам и в других сферах. Реагируя на такую ситуацию, премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила 5 октября, что намерена принять меры против "воинствующих профсоюзов" и назвала их "коалицией, препятствующей росту экономики".