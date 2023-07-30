В Великобритании снова бастуют железнодорожники

Сотрудники железных дорог в Великобритании в субботу, 29 июля, устроили очередную забастовку, требуя повышения зарплат и улучшения условий труда. В однодневной стачке приняли участие члены профсоюза Rail, Maritime and Transport (RMT). В результате в некоторых регионах королевства движение поездов было прекращено полностью, в других регионах оно было сильно ограничено. Разногласия между членами профсоюза и представителями 14 британских железнодорожных компаний усугубляют планы по закрытию большинства пунктов продажи билетов в стране, указывает агентство AFP.

Как заявил 29 июля генеральный секретарь сек RMT Майкл Линч, члены профсоюза не намерены отступать от цели добиться приемлемого соглашения по зарплатам, безопасности и условиям труда. "Наши члены продолжают проявлять стойкость" в своей забастовке, и "их никто не запугает", - отметил он.