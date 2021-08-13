По словам одного из очевидцев, мужчина, вооруженный полуавтоматическим оружием, выбил дверь одного из домов, после чего открыл огонь по находившимся внутри здания матери и дочери. После этого он предпринял попытку скрыться с места происшествия, пробежал через парк за домом и застрелил там двух человек, гулявших с собаками.

Sky News understands there are multiple fatalities following a "serious and tragic" incident in Plymouth — and a shooter involved has been shot.

The incident is not being treated as terror-related.@skymarkwhite has the latest.

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— Sky News (@SkyNews) August 12, 2021



Тело возможного преступника было обнаружено в районе ЧП

В общей сложности получили ранения и скончались на месте две женщины и два мужчины. Еще одна женщина с травмами умерла позднее в больнице.

Мотивы действий стрелка устанавливаются. Полиция Девона, однако, уже заявила, что инцидент не имел отношения к терроризму. Министр внутренних дел Прити Пател назвала произошедшее "шокирующим".

В Британии — один из самых низких уровней убийств с применением огнестрельного оружия



В Соединенном Королевстве — один из самых низких уровней убийств с применением огнестрельного оружия в мире. Массовые инциденты со стрельбой происходят редко, напоминает агентство Reuters.

