Сенсационный успех на выборах опросы предрекают оппозиционной Лейбористской партии во главе с Киром Стармером. Согласно результатам опроса, проведенного социологич ес ким институтом YouGov, лейбористы могут добиться лучших результатов с 1832 года и получить в Палате общин 431 из 650 мест. Некоторые аналитики прогнозируют, что лейбористы смогут завоевать даже 484 места. К моменту роспуска парламента в конце мая они располагали 202 мандатами.

В Великобритании в четверг, 4 июля, проходят выборы в нижнюю палату парламента - Палату общин. Согласно всем опросам, премьер-министру Риши Сунаку и его Консервативной партии грозит сокрушительное поражение. В результате 14-летнему правлению консерваторов в Великобритании придет конец.

В то же время присутствие консерваторов в нижней палате сократится до 102 мест. „То, что мы сейчас наблюдаем, еще никогда не происходило в британской политической истории“, - констатировал один из экспертов YouGov в интервью телекомпании Sky News.

Стармер обещает новую главу в истории страны

61-летний Кир Стармер в ходе предвыборной кампании указывал на необходимость перемен. Великобритания не может позволить себе еще пяти лет правления консерваторов, заявлял он, обещая избирателям открыть новую главу в истории страны.