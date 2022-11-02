В тексте говорится, что международное сообщество не может эффективно противостоять наёмникам. "ЧВК Вагнера" обвиняется юристами в терроризме, пытках, убийствах и изнасилованиях. Компания заявляет, что иск может изменить отношение в мире к использованию наёмников в качестве посредников режимов, "которые пытаются дистанцироваться и скрыться от обвинений в международных преступлениях".
Дело, как утверждается, будет финансироваться за счёт краудфандинга — публичного сбора средств. В случае присоединения к делу большого числа жертв-истцов и жертвователей, процесс может превратиться в дело о выплате репараций на миллиард фунтов (71 миллиард рублей по официальному курсу), говорится в тексте.
В мае партнёр заявившей об иске юридической компании Джейсон Мак-Кью рассказывал, что готовит иск против Владимира Путина на триллион долларов за компенсацию потерь от военного вторжения.
В 2011 году юрист запускал кампанию по судебному преследованию в Британии белорусского президента Александра Лукашенко за преследование оппозиции и иск против диктатора Ливии Муаммара Каддафи за теракт на пассажирском авиарейсе, организованный ливийскими спецслужбами. О судьбе всех этих дел не сообщалось.
Пригожин информацию об иске на момент публикации новости не комментировал.
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