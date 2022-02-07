В Великобритании назвали шесть новых симптомов "омикрона"

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Разработчики британского приложения ZOE Covid Study, которое собирает данные о коронавирусе, выявили шесть новых длительных симптомов омикрон-штамма. Об этом сообщает Daily Express.
Там рекомендуют сдать тест на ковид, если наблюдаются такие симптомы, как:
- потрескавшиеся или воспаленные губы,
- «ковидные пальцы» — воспаления и сыпь на пальцах ног,
- сухость кожи и сыпь в области шеи, передней части груди и других участках кожи, куда попадает солнечный свет,
- сыпь на руках, локтях и ногах, похожая на потницу,
- сыпь, похожая на крапивницу, которая выглядит как бугорки на коже,
- сыпь, похожая на обморожение кожи, — пурпурные или красные болезненные пятна.
Все эти симптомы могут вызывать зуд.
Типичными симптомами «омикрона» считаются повышение температуры тела, першение в горле, насморк и головная боль. Характерная для предыдущих штаммов потеря обоняния при «омикроне» встречается реже.
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