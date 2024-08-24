В Великобритании начались испытания РНК-вакцины от рака лёгких

Лечение должно быть направлено на уничтожение именно раковых клеток, а не обычных, здоровых — что, как надеются ученые, приведет к уменьшению побочных эффектов.

В общей сложности таких волонтёров, как он, планируется набрать 130 человек, а вести наблюдения будут параллельно более 30 исследовательских центров, разбросанных по территории семи стран. В их числе Университетский колледж Лондона (UCL).

Первый этап клинических испытаний любых лекарств всегда проверяет безопасность препарата для больных. И Януш добровольно согласился испытать новую вакцину на себе.

В основе принципа работы вакцины лежит та же технология матричной РНК, что была впервые успешно опробована в США в ходе пандемии Covid-19.

„Надеемся, что в сочетании с нынешним стандартным лечением — иммунотерапией и химиотерапией — мы сможем дополнительно обеспечить ещё и иммунный толчок“, — добавил исследователь.

Вакцина содержит информацию о нескольких генетических маркерах, обнаруженных на поверхности раковых клеток легких, чтобы научить иммунную систему пациента, что именно искать и с чем бороться.

Яшуш Рач из Лондона говорит, что совсем не против опробовать новую терапию: „Я надеюсь, она обеспечит защиту от раковых клеток. Но ещё я подумал, что мое участие в этом исследовании может помочь другим людям в будущем и приведет к тому, что в итоге терапия эта станет более доступной“.

„Я сам занимаюсь наукой и знаю, что развиваться она может только за счёт того, что есть люди вроде меня, которые соглашаются участвовать в подобных программах“, — сказал он.

Рак лёгких у Рача диагностировали случайно, после того как у него начались проблемы с дыханием, которые он поначалу списывал на астму.