В Великобритании начала распространяться более заразная вариация дельта-штамма ковида

Баллу утверждает, что AY.4.2 может быть самой заразной вариацией коронавируса с начала пандемии. При этом он отмечает, что распространилась она только в Великобритании. ”Я бы не исключал, что ее распространение является случайным демографическим событием”, — сказал ученый.
FT отмечает, что на новую вариацию приходится уже почти 10% всех случаев коронавируса в Великобритании.
По словам Баллу, штамм может быть повышен до ”находящегося под наблюдением”, после чего ему присвоят название в виде буквы греческого алфавита.
Барретт отметил, что хоть вариация и более заразна, чем дельта-штамм, рост выявленных случаев коронавируса в Великобритании связан не с ее распространением, а с пренебрежением к мерам безопасности в стране.
Рави Гупта, профессор клинической микробиологии Кембриджского университета, считает, что новая вариация не увеличит распространяемость коронавируса настолько, насколько это сделали ”британский” штамм альфа и ”индийский” дельта.
18 октября в Великобритании выявили более 49 тысяч случаев заражения коронавирусом. Это максимальный показатель с середины июля этого года.
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