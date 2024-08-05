В Великобритании из-за беспорядков задержаны еще 150 человек

Вспыхнувшие беспорядки называют самыми массовыми в стране за последние десять с лишним лет. Поводом для них послужило преступление, совершенное 17-летним подростком из семьи мигрантов. 29 июля в курортном городке Саутпорт он напал с ножом на танцевальную студию для младших школьников. В результате атаки были убиты три девочки, еще восемь детей получили ножевые ранения, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии. В больнице с серьезными ранениями находятся также двое взрослых, поспешивших на помощь детям. Нападавший был арестован, ему предъявлено обвинение.