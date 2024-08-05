В Великобритании из-за беспорядков задержаны еще 150 человек

На фоне протестов праворадикальных группировок в Великобритании, переросших в беспорядки, с 3 августа по всему королевству были задержаны более 150 человек, сообщила полиция в воскресенье, 4 августа. В числе прочего были зафиксированы вспышки насилия в Ливерпуле, Манчестере, Мидлсбро, Бристоле и Белфасте. Беспорядки в Великобритании продолжаются уже пятый день подряд.
Нападения на общежития для беженцев и столкновения с полицией
В частности, в Ротереме протестующие в масках разбили окна отеля, в котором ранее были размещены просители убежища. В результате столкновений с полицией пострадали десять правоохранителей. Нападение на отель, использующийся в качестве общежития для просителей убежища, также было совершено в Тамуэрте близ Бирмингема.
В Мидлсбро в протестах участвовали сотни человек, некоторые из них атаковали полицейских кирпичами, банками и цветочными горшками. В Олдершоте к юго-западу от Лондона прошла мирная демонстрация против просителей убежища с участием нескольких десятков человек, передает AFP.
Днем ранее масштабные беспорядки произошли в Халле, Ливерпуле, Бристоле, Манчестере, Сток-он-Тренте, Блэкпуле, Белфасте. Их участники громили магазины и нападали на полицейских.
Премьер пригрозил юридическими последствиями
Премьер-министр королевства Кир Стармер заявил о „праворадикальном хулиганстве“ и пригрозил участникам юридическими последствиями. Он пообещал полиции „полную поддержку со стороны правительства“ в противодействии „экстремистам, пытающимся разжечь ненависть“.
Вспыхнувшие беспорядки называют самыми массовыми в стране за последние десять с лишним лет. Поводом для них послужило преступление, совершенное 17-летним подростком из семьи мигрантов. 29 июля в курортном городке Саутпорт он напал с ножом на танцевальную студию для младших школьников. В результате атаки были убиты три девочки, еще восемь детей получили ножевые ранения, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии. В больнице с серьезными ранениями находятся также двое взрослых, поспешивших на помощь детям. Нападавший был арестован, ему предъявлено обвинение.