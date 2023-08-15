В Великобритании арестованы трое болгар, подозреваемых в шпионаже в пользу России

Все трое жили в Великобритании в течение многих лет, работали и снимали жилье в пригородах, несколько раз меняя адреса.

Орлин Русев, 45 лет, из Грейт-Ярмута в графстве Норфолк Бизер Джамбазов, 41 год, из Хэрроу, северо-запад Лондона Катрин Иванова, 31 год, проживающая по тому же адресу в Хэрроу

Все трое обвиняемых были арестованы в соответствии с Законом о государственной тайне сотрудниками контртеррористического подразделения Cтоличной полиции, отвечающего за борьбу со шпионажем на национальном уровне.

Среди этих документов — паспорта, удостоверения личности и другие документы Великобритании, Болгарии, Франции, Италии, Испании, Хорватии, Словении, Греции и Чехии.

Им предъявлены обвинения в хранении удостоверяющих личность документов с "неправомерным умыслом", причем предполагается, что обвиняемые знали, что документы поддельные.

Предполагается, что они работали на российские спецслужбы.

Все трое — граждане Болгарии, их задержали в феврале и с тех пор они находятся под стражей.

Русев вел дела и в России.

Он переехал в Великобританию в 2009 году и в течение трех лет работал на технической должности в сфере финансовых услуг.

В его онлайн-профиле LinkedIn указано, что ему принадлежал бизнес, связанный с перехватом коммуникаций или электронных сигналов.

Русев, до ареста живший в гостинице в Грейт-Ярмуте, также утверждает, что в свое время он работал советником в Министерстве энергетики Болгарии.

Бывшие соседи Джамбазова и Ивановой в Хэрроу считали, что они семейная пара.

Джамбазов работал водителем в больницах, а Иванова в своем профиле в LinkedIn указала, что работает лаборанткой в частной медицинской компании.

Пара, переехавшая в Великобританию около 10 лет назад, руководила общественной организацией, предоставлявшей услуги болгарским гражданам, в том числе знакомившей их с "культурой и нормами британского общества".