В Ватикане проходят похороны папы римского Бенедикта XVI

Траурную мессу возглавил папа римский Франциск. Это первый случай, когда папу хоронит его преемник. Бенедикт XVI стал первым за последние 600 лет понтификом, добровольно сложившим с себя полномочия в 2013 году.
Гроб кедрового дерева с телом покойного установлен на алые носилки. На гробе находится раскрытый Розарий (католические чётки и молитвы в Римско-католической церкви с использованием этих чёток), которым пользовался Бенедикт XVI. По окончании мессы тело понтифика будет упокоено в Ватиканских гротах.
В церемонии прощания с умершим папой в Соборе Святого Петра в Ватикане, которая продолжалась три дня, только в первый день, 2 января приняли участие более 60 тысяч человек.
Для участия в похоронах в Италию прибыли члены королевских семей Европы, а также представители христианских конфессий со всего мира.
В Риме усилен режим безопасности, около тысячи полицейских патрулируют улицы. Над Ватиканом введена бесполётная зона, сообщает Euronews.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
Efektyvus plaukų šalinimas lazeriu – rinktumėtės „Volga“ ar „Porsche“? Plaukeliai neatauga 10 ir daugiau metų (1)
TOP новостей
В Литве уже подешевели некоторые продукты: не все аналитики считают, что цены станут ниже
Темп инфляции в Литве замедлился, однако продукты...
Эфир Delfi: старые песни роспропаганды в новом году
Российский пропагандист Владимир Соловьев новый год...
Путин поручил на Рождество ввести режим прекращения огня по всей линии фронта в Украине
Президент России Владимир Путин поручил ввести...
Решение министерства шокировало пациентов: к любому семейному врачу записаться не удастся
Министерство здравоохранения Литвы готовит серьезные...
Министр предлагает сократить срок службы до полугода, увеличить число призывников
Министр обороны Арвидас Анушаускас в четверг сообщил...