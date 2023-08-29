В Ватикане ответили на критику Украины в адрес папы римского

"В своих приветственных словах, обращенных к некоторым молодым российским католикам в последние несколько дней, как ясно из контекста, в котором он их произнес, Папа хотел призвать молодежь сохранять и развивать то положительное, что есть в великом культурном и духовном наследии России, и уж точно не восхвалять империалистические логики и государственных деятелей, приводимых для обозначения определенных исторических периодов", - указал Бруни.

25 августа Франциск в режиме телемоста принял участие во встрече с молодыми российскими христианами, которая проходила в тот день в базилике Святой Екатерины в Санкт-Петербурге, и ответил на вопросы верующих из России. Мероприятие прошло в рамках Всероссийской встречи католической молодежи, на которую приехали около 400 молодых людей со всей страны, и стало продолжением Всемирного дня католической молодежи, прошедшего в начале августа в Лиссабоне.

Обращение папы к российской молодежи