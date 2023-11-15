В Вашингтоне тысячи участников марша выразили солидарность с Израилем

Многие манифестанты покрыли плечи флагами Израиля и США. "Мы здесь, чтобы показать миру, что нас нельзя будет уничтожить ещё раз", – цитирует Reuters 57-летнего Марко Аббу, спортивного тренера из Нью-Джерси, выходца из Израиля.

Демонстранты требовали и немедленного освобождения заложников, которых удерживают экстремисты ХАМАС.

Протесты и демонстрации – как пропалестинские, так и произраильские – не прекращаются в разных странах мира после 7 октября, когда боевики ХАМАС напали на южные районы Израиля, убив 1200 человек и захватив приблизительно 240 заложников. Палестинские власти утверждают, что в результате ответных действий Израиля погибло более 11 тысяч человек.

Администрация президента США Джо Байдена призвала Израиль к установлению пауз в боевых действиях, с тем чтобы мирные жители могли эвакуироваться, а в Газу была доставлена гуманитарная помощь, сообщает "Голос Америки".