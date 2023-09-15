В Вашингтоне прошла закрытая встреча руководителей ведущих техкомпаний мира. На ней присутствовали Маск, Цукерберг, Гейтс

Альтман в своих оценках был более прямолинеен: «Думаю, если что-то пойдет с этой технологией не так, то сильно пойдет не так, и мы не должны это замалчивать. Поэтому мы хотим сотрудничать с правительством, чтобы избежать такого поворота событий».

В своей вступительной речи Марк Цукерберг заявил, что его компания давно уже сотрудничает с учеными, политиками и представителями общественности с целью «свести к минимуму риски, которые представляют новые технологии», но при этом не упустить и преимущества, которые они дают.

На закрытую встречу пришли Илон Маск (Tesla и X, бывший Twitter), Марк Цукерберг (Meta, признана в России «экстремистской организацией» и запрещена), Билл Гейтс (Microsoft), Сундар Пичаи (Google) и Сэм Альтман (OpenAI), а также ведущие разработчики Кремниевой долины, руководители профсоюзов и активисты защиты гражданских прав.

Их вывод был однозначным — искусственный интеллект нуждается в строгом контроле, однако в том, что касается методов этого самого контроля, мнения собравшихся разошлись.

«Ключевым вопросом стало то, что для нас важно иметь арбитра, — заявил позже журналистам Илон Маск, — а в целом это была очень цивилизованная дискуссия с участием самых умных людей мира».

Среди обсуждавшихся на форуме идей было создание специального агентства по надзору за развитием этих быстро развивающихся технологий, повышение прозрачности технологических компаний и поиск возможностей для США оставаться в авангарде научно-технического прогресса перед лицом международной конкуренции, особенно со стороны Китая.

Форум был созван по инициативе лидера сенатского большинства Чака Шумера, который назвал его «историческим» и заявил, что собравшиеся в целом одобрили идею регуляции, но при этом так и не смогли прийти к единому мнению о том, какими должны быть правила, определяющие деятельность ИИ-компаний и применение этих технологий.