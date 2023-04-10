В Украину вернулись еще 24 ребенка, вывезенных в Россию из Херсона

Он встретился с детьми в Херсоне - городе, который девять месяцев (с марта по ноябрь 2022 года) находился в российской оккупации.
"Это одна из самых сложных спасательных миссий. Россияне устроили родителям детей 13-часовой допрос, а позже заставили участвовать в пропагандистском репортаже. Но главное, что теперь дети дома со своими родными", - заявил Прокудин.
В марте Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой- Беловой. МУС подозревает их в организации незаконных депортаций украинских детей на территорию России.
В решении МУС говорилось, что у международного суда "есть достаточные основания считать, что Путин лично несет ответственность за эти преступления и как непосредственно причастный к ним, и как руководящее лицо, чьи подчиненные с его попустительства или при его одобрении совершали эти преступления".
Россия отвергает обвинения в депортации детей и называет перемещение их на территорию России помощью пострадавшим от войны детям.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Планируются изменения в системе пенсионного накопления III уровня: больше всего коснутся лиц с низкими и средними доходами
После внесения Министерством финансов Литвы налоговых...
Переходный период закончился: не выполнившим важную работу водителям - штрафы
Весна — время перемен для водителей. Хотя ряд водителей...
Обратили внимание на иную российскую риторику: это - пример провала всех целей Кремля
Во вторник Финляндия становится членом альянса НАТО....
В Литве 65% жителей относятся к среднему классу, но радоваться не спешат: могут позволить себе меньше
Хотя заработная плата в последнее время каждый год...
Специалисты в шоке: почти во всех исследованных клайпедских школах обнаружены следы кокаина
Исследование Управления общественного...