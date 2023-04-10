В Украину вернулись еще 24 ребенка, вывезенных в Россию из Херсона

Он встретился с детьми в Херсоне - городе, который девять месяцев (с марта по ноябрь 2022 года) находился в российской оккупации.

"Это одна из самых сложных спасательных миссий. Россияне устроили родителям детей 13-часовой допрос, а позже заставили участвовать в пропагандистском репортаже. Но главное, что теперь дети дома со своими родными", - заявил Прокудин.

В марте Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой- Беловой. МУС подозревает их в организации незаконных депортаций украинских детей на территорию России.

В решении МУС говорилось, что у международного суда "есть достаточные основания считать, что Путин лично несет ответственность за эти преступления и как непосредственно причастный к ним, и как руководящее лицо, чьи подчиненные с его попустительства или при его одобрении совершали эти преступления".

Россия отвергает обвинения в депортации детей и называет перемещение их на территорию России помощью пострадавшим от войны детям.