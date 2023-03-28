В Украину прибыли "Челленджеры" из Великобритании и "Леопарды" из Германии

"Эти фантастические машины скоро приступят к своим боевым задачам", — заявил Резников. Украинский министр опубликовал видео "тест-драйва" танков Challenger 2.

По данным Der Spiegel, 18 танков Leopard 2 покинули территорию ФРГ в конце прошлой недели вместе с "обширным пакетом вооружения и запасных частей". Также в зону боевых действий доставили около 40 боевых машин пехоты Marder.

Правительство Великобритании обещало поставить Украине 14 танков Challenger 2, однако, по словам посла Украины в Лондоне Вадима Пристайко, в феврале удвоило их количество. Накануне издание The Guardian сообщило, что украинские военнослужащие завершили обучение работе с этими машинами.

В конце января канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил о передаче Киеву 14 танков Leopard 2, которые, как планировалось, прибудут в Украину в течение трех месяцев. Месяц спустя правительство Германии увеличило число танков до 18. Немецкий пакет помощи Украине также включает обучение украинских военных.

Власти ФРГ также разрешили странам-союзницам, на вооружении которых есть танки Leopard, передавать их Киеву. 24 февраля, в годовщину начала полномасштабного российского вторжения, президент Польши Анджей Дуда объявил о передаче ВСУ четырех танков Leopard 2.