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На территории госпредприятия "Южмаш" 20-летний служащий Национальной гвардии при выдаче оружия застрелил из автомата Калашникова пять человек и скрылся. Вскоре он был задержан, сообщило МВД.
В украинском Днепре солдат-срочник застрелил пять человек
© Sputnik / Scanpix

В украинском Днепре (бывшем Днепропетровске) солдат срочной службы застрелил из автомата Калашникова пять человек и ранил еще пять. Трагедия произошла в ночь на четверг, 27 января, на территории Южного машиностроительного завода "Южмаш", сообщила пресс-служба министерства внутренних дел Украины.

Служащий Национальной гвардии "при выдаче оружия по неустановленным причинам расстрелял караул военнослужащих НГУ и скрылся с оружием", указало ведомство. В городе началась спецоперация "Сирена", в ней участвовали подразделения Нацполиции и Нацгвардии. На место трагедии выехал командующий Национальной гвардией Николай Балан.

Спустя несколько часов военнослужащий был "задержан сотрудниками полиции в Днепропетровской области и "будет нести строжайшую ответственность, предусмотренную законом", сообщил в соцсети Facebook министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

Госпредприятие "Южмаш" является ведущим украинским производителем ракетно-космической техники.

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Deutsche Welle

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