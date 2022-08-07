В украинский порт впервые с 24 февраля прибыло судно под загрузку

Как сообщил в на своей странице в "Фейсбуке" министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, это свидетельство того, что "зерновой коридор" заработал на выход и вход в порты Украины.

Министр поблагодарил ООН и Турцию за создание условий для захода первого судна в украинские территориальные воды.

По его словам, Украина рассчитывает через две недели принимать по меньшей мере 3-5 судов в сутки. Ежемесячно мз портов Большой Одессы планируется отправлять по 3 млн тонн сельскохозяйственной продукции.

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Кубраков также предположил, что в будущем зерно будут отправлять и из Николаевского порта.

Возможность безопасного вывоза украинского зерна по морю появилась после того, как 22 июля в Стамбуле Россия и Украина с участием Турции и ООН заключили договоренности о разблокировании украинских портов.

До этого вывоз зерна был заблокирован Россией, что повлекло за собой рост цен на продовольствие и опасения глобального продовольственного кризиса. Одновременно с этим сельхозпродукция с оккупированных украинских территорий нелегально вывозилась в Россию.

Созданный в Стамбуле координационный центр, который занимается организацией транспортировки украинского зерна и проверки судов, выдал разрешение на выход из портов 7 августа четырех судов с продовольствием, сообщила в субботу пресс-служба ООН.

Суда отплывут из Черноморска и Одессы, они перевезут 161 084 тонны продовольствия, говорится в сообщении.

Россия блокировала украинские порты с февраля, но 22 июля стороны договорились о возобновлении поставок при посредничестве Турции и ООН. Согласно условиям сделки, Россия не атакует портовые сооружения, задействованные в перевозке сельхозпродуктов, а Украина проводит судна через заминированные воды с помощью военных кораблей.

Первые корабли начали с продовольствием начали выходить из портов на этой неделе.